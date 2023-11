Presidente da República condecora advogado e ex-ministro Vasco Vieira de Almeida

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira o advogado e ex-ministro Vasco Vieira de Almeida numa cerimónia que não constava da sua agenda oficial.

Numa nota oficial no site da Presidência na Internet refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa "condecorou, no Palácio de Belém, Vasco Alexandre Vieira de Almeida com o grau de Grã-Cruz da Ordem da Liberdade".

Vasco Vieira de Almeida, de 91 anos, foi ministro da Coordenação Económica no I Governo provisório, chefiado por Adelino da Palma Carlos, no qual estavam também figuras como Francisco Sá Carneiro (Adjunto do primeiro-ministro), Mário Soares (Negócios Estrangeiros) ou Álvaro Cunhal (ministro sem pasta), entre outros.

A seguir ao 25 de Abril de 1974, Vasco Vieira de Almeida foi delegado da Junta de Salvação Nacional.

Foi, contudo, na advocacia que se destacou nas últimas décadas, sobretudo depois de ter transformado o seu escritório, criado em 1976, numa das maiores sociedades de advogados do país, a Vieira de Almeida & Associados, sediada em Lisboa. .

Vasco Vieira de Almeida é licenciado em Direito e pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.