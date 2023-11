Médicos. SIM propõe aumento intercalar de 15% para 2024, FNAM pede "boa fé"

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) apresentou ao Ministério da Saúde uma proposta que prevê um aumento salarial intermédio de 15% em 2024, abdicando dos 30% inicialmente reclamados em articulação com Federação Nacional dos Médicos (FNAM) nas negociações com Manuel Pizarro.

“Fizemos ontem uma proposta ao Ministério da Saúde para, no próximo ano, haver um aumento salarial não 30%, mas de cerca de 15%”, anunciou à Renascença Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do SIM.

"Está nas mãos do Ministério da Saúde fazer também uma cedência, já que manter a situação como está neste momento não é bom nem para os médicos, nem para a população, nem para o Governo, mesmo que seja um Governo em gestão”, acrescentou o dirigente sindical.

Esta quinta-feira à tarde, os sindicatos médicos voltam a reunir-se com o ministro Manuel Pizarro e Roque da Cunha garante estar disponível “para que esse acordo seja possível”, desafiando a FNAM a aceitar os termos de uma proposta que classifica de “sensata”.

“Estamos em convergência com a FNAM na defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas esta é uma proposta que nós pensamos que é sensata e que permite que haja uma luz ao fundo do túnel”, sublinha o secretário-geral do SIM.