Aprovado reforço do suplemento da condição militar com efeitos retroativos a janeiro

O Governo aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros um aumento de 70 euros do suplemento da condição militar, que se traduz em 130 euros por mês para os postos mais baixos da hierarquia militar, com retrativos a janeiro.

O anúncio foi feito no Parlamento pelo secretario de Estado da Defesa Nacional, Carlos Pires.

"Foi aprovado o aumento da componente fixa do suplemento da Condição Militar em 70 euros mensais, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023, o que faz com que esta componente fixa seja de 100 euros mensais, à qual acresce também a valorização da componente variável, o que dá um total de 130 euros mensais para os postos mais baixos da hierarquia militar", explicou.

Segundo Carlos Pires, com esta medida, "em 2024, haverá um aumento histórico do rendimento dos militares".

O secretario de Estado anunciou ainda outra decisão do Conselho de Ministros sobre a recomposição das carreiras militares dos deficientes das Forças Armadas.

"Foi aprovado o diploma que procede a composição das carreiras dos deficientes das Forças Armadas que não foram promovidos ao posto a que foram graduados por não terem sido considerados 'deficientes das Forças Armadas' em data anterior a 1 de Setembro de 1975 e terão, agora, 180 dias para requerer a revisão dos respetivos processos", afirmou.