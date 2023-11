PSP alerta para aumento das burlas "Olá pai, olá mãe"

O número de burlas informáticas e de telecomunicações em Portugal quase duplicou em quatro anos, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela PSP, que alerta, em particular, para o aumento dos casos de burla "Olá pai, olá mãe".

Em 2019, verificaram-se 6.758 casos de burla informática e nas telecomunicações, um valor que subiu para os 10.910 entre janeiro e outubro deste ano, refere a direção nacional da PSP. Em 2022, o número total deste tipo de burlas atingiu os 11.241 casos.

O número de detidos passou de dois em todo o ano de 2019 para 31 até outubro deste ano, com o número de suspeitos a subir de 251 para 390, no mesmo período.

"De entre os potenciais riscos a que, inevitavelmente, os utilizadores se expõem com o uso das novas tecnologias, a PSP destaca este ano a burla que ficou conhecida por 'Olá pai, olá mãe', cujo número de ocorrências tem vindo a aumentar", pode ler-se no comunicado.

Os suspeitos utilizam maioritariamente a plataforma de mensagens Whatsapp e apresentam-se como um familiar muito próximo - normalmente filhos ou filhas - da potencial vítima e pedem dinheiro, alegando que mudaram de número.

"As ocorrências sinalizadas registam-se por todo o território nacional, com especial incidência nas zonas urbanas de maior densidade populacional", alerta a PSP, salientando que a troca de mensagens "poderá manter-se durante horas, com conteúdo informal e registos do dia-a-dia, com o intuito de avaliar a relação de proximidade entre a potencial vítima e o seu descendente".

As autoridades recomendam a qualquer pessoa que, quando confrontada com algo do género, tente fazer uma chamada de voz para o número, "a primeira e mais rápida forma de prevenção e de despiste de que poderá estar a ser alvo de uma tentativa de burla".

A PSP pede as vítimas não realizem qualquer transferência de dinheiro "sem, pelo menos, previamente conseguir falar de viva voz e reconhecer a pessoa com quem pensa estar em conversação" e, nos casos em que isso não seja possível, devem fazer perguntas simples que o seu interlocutor deveria conhecer, como datas de aniversário ou outra informação pessoal.

"As burlas constituem um fenómeno criminal em crescendo, em contraciclo com a tendência da criminalidade geral no nosso país" e "apesar da existência de um maior acesso à informação e uma população mais informada, o célebre 'conto do vigário' continua a ser uma forma eficaz de obtenção ilegítima de valor patrimonial alheio", alerta a PSP.

Segundo as autoridades, "os idosos continuam a ser as principais vítimas de vários tipos de burlas praticadas pelos suspeitos", mas, nos últimos anos, "acompanhando a evolução tecnológica e as potencialidades do mundo digital", os suspeitos "têm atingido outro tipo de vítimas".