"Operação Gota d'Água". Câmaras de Vila Flor e Mirandela alvo de buscas da PJ

As câmara municipais de Vila Flor e de Mirandela, no distrito de Bragança, estão a ser alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, esta quarta-feira, no âmbito da operação Gota d'Água, confirmaram as autarquias.

O município de Vila Flor emitiu um comunicado onde "confirma que no âmbito de uma investigação a autarquia está a ser hoje alvo de buscas, levadas a cabo pela Polícia Judiciária".

A câmara liderada por Pedro Lima (PS) adiantou ainda que "tendo consciência das restrições e limitações processuais decorrentes da fase de inquérito em que se encontrarão os autos, não tem informações acerca do objeto do processo".

A câmara de Vila Flor garantiu ainda que "encara com naturalidade este tipo de procedimentos por parte das entidades judiciais, estando a colaborar com os inspetores da Polícia Judiciária em todas as suas solicitações para o esclarecimento dos factos, sejam eles quais forem, e para o apuramento integral da verdade material".

Fonte ligada ao município de Mirandela confirmou à Lusa também buscas hoje. Numa breve nota, o município encabeçado por Júlia Rodrigues (PS) disse que "quer pelo seu executivo quer pelos seus serviços municipais, colaboram ativamente, garantindo toda a informação necessária para um desenrolar célere e eficaz da investigação".