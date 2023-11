Laboratório no concelho de Mirandela alvo de buscas da PJ

A Polícia Judiciária (PJ) está hoje a realizar buscas no Laboratório Regional de Trás-os-Montes (LRTM), situado no Complexo Agroindustrial do Cachão, no concelho de Mirandela, no distrito de Bragança.

A informação foi confirmada pela Lusa no local e fonte ligada à gestão daquele complexo confirmou que as buscas estão ligadas com a operação Gota d"Água, hoje desencadeada pela PJ.

A PJ de Vila Real anunciou a detenção de 20 pessoas e a realização de 60 buscas a entidades públicas e privadas, no âmbito desta operação que investiga a falsificação de análises de água destinada ao consumo humano.

Segundo informação disponível na sua página na Internet, o LRTM surgiu em Trás-os-Montes em 1994, com "o objetivo de prestar serviços de controlo de qualidade a municípios e serviços municipalizados da região, bem como a entidades particulares, sejam elas indústrias, empresas de tratamento de águas e saneamento, empresas de tratamento de resíduos sólidos ou mesmo a pessoas com sistemas próprios de abastecimento e a demais entidades do setor público e privado".

O laboratório presta "serviços de controlo de qualidade em todas as regiões do país, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores", lê-se na sua página "online".

No comunicado sobre a operação, a PJ explica que este laboratório, cuja alegada atividade fraudulenta está a ser investigada, "está constituído no regime de sociedade por quotas, com capitais distribuídos em 50% por uma empresa multinacional (com atividade similar à entidade visada) e os restantes 50% com capital público, no caso pela participação equitativa de seis municípios e uma associação de municípios".

A Lusa confirmou buscas da PJ em seis autarquias no distrito de Bragança, designadamente Mirandela (PS), Vila Flor (PSD), Alfândega da Fé (PS), Macedo de Cavaleiros (PS), Mogadouro (PSD) e Miranda do Douro(PSD).