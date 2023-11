Incêndios. Meios aéreos vão ficar sedeados na futura BA 8 em Ovar

Quanto aos UH-60 Black Hawk, estes destinam-se ao combate aéreo e à projeção de forças no terreno, sendo que ficarão sediados no AM1, brevemente transformado em Base Aérea N.º 8. Estes dois helicópteros são os primeiros de um total de seis, prevendo-se que a frota fique completa até 2026.

De acordo com a Força Aérea, tratando-se de “uma missão que exige uma experiência extrema, até 2026 as tripulações da Força Aérea responsáveis por operar o UH-60 Black Hawk passarão por uma fase muito rigorosa de treino por forma a que seja edificada a capacidade com todas as condições de segurança.”



No decorrer da cerimónia de apresentação das duas aeronaves, que decorreu no Aeródromo de Manobra N.º 1 (AM1), em Ovar, com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves, destacou o momento como de enorme importância para a Força Aérea e para o país por marcar "o início da construção da capacidade própria do Estado naquele que era um desígnio nacional sufragado pelos portugueses no domínio do combate aéreo aos incêndios rurais".

Recorde-se que em 2018, o Governo português transferiu para a gestão da Força Aérea os meios próprios do Estado para a missão de combate a incêndios.