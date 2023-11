"Figura fundamental de uma geração que mudou o teatro". As reações à morte de Carlos Avilez

Para os líderes políticos, foi uma "figura fundamental de uma geração que mudou o teatro português". Para o mundo do teatro, foi um "Mestre". A morte de Carlos Avilez esta quarta-feira, aos 88 anos, deixou todos consternados, e fez a Câmara de Cascais decretar quinta-feira como dia de luto municipal. Na redes sociais, o presidente do município de Cascais lamentou a morte do encenador e ator, e destacou que é "com profunda tristeza" que se despede "de um amigo e de um homem de cultura" que deixou um "extraordinário legado" e formou "tantas e tantos talentos". Já para o Presidente da República, "Carlos Avilez ficará como figura fundamental de uma geração que mudou o teatro português entre as décadas de 1960 e 70, e com continuidade bem depois disso", da qual também fizeram parte figuras como Joaquim Benite ou Jorge Silva Melo.

Marcelo Rebelo de Sousa recorda que teve o prazer de condecorar Carlos Avilez em 2018 com as insígnias de membro honorário da Ordem do Mérito em nome do Teatro Experimental do Porto (TEP), "enquanto Presidente da República, e enquanto seu espectador, admirador e amigo, em reconhecimento de seis décadas de arrojo, entusiasmo, persistência e generosidade".

"Tendo-se estreado como ator em meados dos anos 50 na companhia Rey Colaço - Robles Monteiro, Carlos Avilez passou também pela Guilherme Cossoul, em Lisboa, o TEP, no Porto, ou o CITAC, em Coimbra. Com o Teatro Experimental de Cascais, de que foi um dos fundadores em 1965, propôs um teatro inconformista e ousado, à qual a situação era adversa, levando à cena autores como Lorca, Osborne, Arrabal, Gombrowicz ou Genet", refere o chefe de Estado.

Um legado "imenso" "Carlos Avilez era um apaixonado e incansável homem do teatro. O seu legado na vida cultural portuguesa é imenso, pelo contributo que deu para a modernização teatral do país, desde a fundação do Teatro Experimental de Cascais às produções memoráveis que encenou", salientou António Costa na mensagem que publicou sua conta na rede social X (antigo Twitter). Para o primeiro-ministro, Carlos Avilez "será também recordado pela criação da escola profissional de teatro de Cascais, que tantos jovens talentos tem revelado ao longo dos anos". "Como é próprio dos mestres, o teatro era, para ele, um espaço de circulação e transmissão entre diversas gerações", acrescentou. O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, lamentou a morte do encenador e ator, "personalidade decisiva na renovação do teatro português".

Também Augusto Santos Silva considera que "a morte de Carlos Avillez entristece todos quanto amam o teatro". "Ele é um dos nossos maiores atores e encenadores, e assim permanecerá. Ao Teatro Experimental de Cascais, de que foi fundador, e à sua família, sentidas condolências", escreveu o presidente da Assembleia da República na rede social X. "Um dos pilares" do teatro O diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Pedro Penim, disse à Lusa que a morte de Carlos Avilez representa a "perda de um dos pilares importantes do teatro português".

Para Pedro Penim, Carlos Avilez "teve um papel importantíssimo na renovação do repertório, de uma modernidade incrível muito à frente do seu tempo", tanto antes como no pós-25 de Abril, frisou. Penim realçou ainda a importância do tempo em que Carlos Avilez foi diretor artístico do D. Maria II, entre 1993 e 2000, em que, apesar de sempre ter estado ligado a um "repertório clássico", também pôs em cena "um repertório contemporâneo", sempre muito "apoiado e empenhado na divulgação da dramaturgia portuguesa".

O responsável considera que o legado da formação "vai continuar", alegando que há "gerações de novíssimos atores que têm no Carlos quase um ídolo, e que certamente ajudarão a carregar esta marca que nos deixou".

A propósito, citou um "jovem ator" com quem tem colaborado recentemente e que saiu da Escola de Cascais considerando que tem "uma preparação técnica e artística de muito relevo", e onde "é notório o dedo do rigor e da inventividade do Carlos Avilez".

"Obviamente que é muito triste para D. Maria II, pois é um antigo diretor que foi muito importante para aquela casa e será relembrado por nós com muito carinho", disse, lembrando que "é da maior importância" que o público acorra "em massa" ao espectáculo estreado no sábado em Cascais, "Electra", "que é a última encenação de Carlos Avilez".

Por seu lado, Nuno Cardoso disse que no Teatro Nacional S. João foram "surpreendidos" pela notícia da morte de Avilez, acrescentando que estão "um bocadinho em choque e tristes".

"Carlos Avilez, de todas as formas, teve um papel muito importante no teatro português", sublinhou, acrescentando que são muitas as pessoas que passaram pela sua escola, que trabalharam com ele.

Do que pontualmente conheceu de Carlos Avilez, Nuno Cardoso guardou a memória de se tratar de alguém com "um profundo amor ao teatro" e de alguém de "grande entrega" ao "nosso "mester"", ao ofício do teatro, à sua arte.

A atriz portuguesa Jani Zhao, que na adolescência estudou na Escola Profissional de Teatro de Cascais (EPTC), criada por Carlos Avilez em 1992, disse à agência Lusa que o encenador era "um mestre e será para sempre uma referência incontornável no teatro português". "Foi com ele que aprendi as primeiras coisas sobre teatro. [...] A escola que ele criou deu lugar a muitos atores e atrizes dos dias de hoje, tem formado muitos profissionais de uma forma sólida, profunda, séria e com uma dedicação e empenho que é muito especial", afirmou a atriz.

O ator João Jesus, também antigo aluno da EPTC, recorreu às redes sociais para agradecer ao "Mestre" a paixão, a verdade, o profissionalismo e "toda a garra" que sempre passou aos seus alunos.

"Nós achávamos que era imortal e sem dúvida que o é, porque ficará para sempre dentro de nós. Cada vez que pisar um palco irei lembrar-me sempre de si. Viva à sua alma. Descanse em paz", escreveu.

O ator e também antigo aluno da EPTC Igor Regala recordou o "ser extraordinário" que respirava teatro "de manhã à noite.

O cantor e ator Fernando Fernandes, FF, fala no seu antigo professor como alguém que "surge na linha da frente dos corajosos que trocam a vida pelo palco".

Outros atores e antigos alunos da EPTC, como Sara Matos, Tomás Alves ou Rafael Morais optaram por partilhar fotografias de Carlos Avilez, recordando assim o "Mestre".

A EPTC, numa publicação partilhada nas redes sociais, partilha que a morte do diretor e fundador da escola foi recebida na instituição "com profundo pesar".

"A sua partida deixa um vazio irreparável não apenas na comunidade teatral, mas também no coração de todos aqueles que tiveram a honra de o conhecer e aprender com a sua paixão pelo teatro. Carlos Avilez foi um visionário, dedicando a sua vida ao enriquecimento cultural e educacional através do teatro. A sua contribuição para a formação de inúmeros talentos e para o desenvolvimento das artes cénicas na nossa comunidade será eternamente lembrada", lê-se na publicação.

Não foram apenas os que estudaram com o ator e encenador que o lembraram publicamente no dia da sua morte.

A encenadora e atriz Natália Luísa confessou não haver no Teatro ninguém por quem tenha "uma sensação tão profunda de reconhecimento, emocionalmente".