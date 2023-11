Tráfico de seres humanos. PJ lança operação de larga escala no Alentejo

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação em larga no Alentejo, no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos.



A notícia está a ser avançada quer pelo “Jornal de Notícias”, quer pela CNN. Segundo o jornal, há já uma pessoa detida, nesta operação que terá começado pelas 5h00.

Já a CNN assegura que estão a ser feitas com dezenas de buscas e mais de 30 detenções previstas. A mesma fonte adianta que há centenas de inspetores envolvidos.

[em atualização]