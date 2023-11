Tráfico de seres humanos. 28 detidos em operação com quase 500 operacionais

Pelo menos 28 pessoas foram detidas esta terça-feora na operação de larga escala que a Polícia Judiciária tem em curso no Alentejo, no âmbito do combate ao tráfico de seres humanos. O número é avançado pela PJ, no comunicado sobre a "Operação Espelho".

"Os suspeitos, integram uma estrutura criminosa dedicada à exploração do trabalho de cidadãos imigrantes, na sua maioria, aliciados nos seus países de origem, tais como, Roménia, Moldávia, Ucrânia, Índia, Senegal, Paquistão, entre outros, para virem trabalhar em explorações agrícolas naquela região do nosso país", lê-se na nota da PJ.



A operação, que conta com o envolvimento de 480 operacionais, desenrola-se "em várias cidades e freguesias da região do Baixo Alentejo".



A PJ adianta que entre os suspeitos há cidadãos portugueses e estrangeiros e encontram-se "fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal, de angariação de mão-se-obra ilegal, de extorsão, de branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos".

No decorrer da operação foram ainda identificadas dezenas de vítimas.

"Esta operação contou com a colaboração da Segurança Social no encaminhamento das vítimas, com necessidades de apoio social imediato, e com o apoio logístico da Força Aérea Portuguesa", acrescenta a nota.



[notícia atualizada às 11h35]