Mais de 85 mil compras foram feitas no recinto da Web Summit com valor médio de 12 euros

Mais de 85 mil compras com cartões foram realizadas no recinto da Web Summit, num valor médio de 12 euros, segundo a SIBS, acrescentando que houve um aumento de 6,4% de operações com cartões estrangeiros no distrito de Lisboa.

A Web Summit, que é considerada a maior cimeira tecnológica do mundo, arrancou em Lisboa no dia 13 de novembro e terminou na passada quinta-feira, tendo nesta edição contado com um recorde de 2.600 ‘startups’ presentes.

De acordo com dados hoje divulgados pela SIBS, na semana de 11 a 19 de novembro registou-se um “crescimento de cerca de 9% das operações no distrito de Lisboa”, mas se a análise tiver apenas em conta os cartões estrangeiros, a subida “foi de cerca de 6,4%”.

Relativamente ao tempo de permanência em Lisboa dos estrangeiros que visitaram a Web Summit, “40% estiveram no distrito de Lisboa no fim de semana anterior e 22,9% no fim de semana seguinte ao evento”.

Segundo o SIBS Analytics, os setores “com maior número de operações foram os supermercados (29,8%), a restauração (26,3%) e as gasolineiras (4,3%)”.

No recinto da Web Summit, e durante os quatro dias em que decorreu a cimeira tecnológica, “foram realizadas mais de 85 mil compras”, com “um valor médio por compra de 12 euros”.

A maior parte (81%) das operações no recinto “foram realizadas por cartões estrangeiros de 111 nacionalidades diferentes”.

Entre o ‘top 5’ por nacionalidades, o Reino Unido voltou a destacar-se como “a que obteve um maior valor de transações, com 9,2% do total, seguido pela Alemanha, com 8%, Brasil, com 4,5%, Holanda, com 4,4% e Ucrânia, com 4,3%”.

Desta forma, mantêm-se “os países mais representados em 2022, com exceção dos Estados Unidos que foram substituídos este ano pela Holanda”.

O pico das transações aconteceu no penúltimo dia do evento, 15 de novembro, às 13:15, altura em que “foram registadas 144 transações”.

O evento, que se realizou pela primeira na capital portuguesa em 2016, registou este ano 70.236 participantes de 153 países.

Após as duas primeiras edições na capital portuguesa, a Web Summit e o Governo anunciaram, em 2018, uma parceria de 10 anos, o que mantém a cimeira em Lisboa até 2028.