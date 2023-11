Enfermeiros concentram-se junto ao Ministério da Saúde

Enfermeiros vão concentrar-se junto ao Ministério da Saúde num protesto convocado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) para exigir a paridade da carreira de enfermagem com a carreira técnica superior da administração pública.

A concentração terá o tema "Há Dinheiro, É Possível - Só Não Há Vontade", com o sindicato a lembrar que "os enfermeiros não são licenciados de segunda".

O SEP decidiu avançar com o protesto depois de uma reunião em 14 de novembro com o Ministério da Saúde em que, segundo o sindicato, "ficou uma vez mais evidente a ausência de vontade para resolver vários problemas dos enfermeiros. Alguns deles, como as injustiças relativas e a paridade da Carreira de Enfermagem, foram identificados há já um ano