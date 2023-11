Elvas. Incêndio em habitação faz um morto

Uma pessoa morreu esta terça-feira na sequência de um incêndio que deflagrou numa casa situada perto de Elvas, no distrito de Portalegre, que ficou totalmente destruída pelas chamas, informou fonte da Proteção Civil.

O fogo, indicou à agência Lusa a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, eclodiu, por volta das 8h30, numa casa do Monte das Areias, na área geográfica da freguesia de São Brás e São Lourenço, concelho de Elvas.

Segundo a mesma fonte, a vítima mortal será o homem que vivia sozinho na habitação e cujo corpo foi encontrado carbonizado.

A fonte da Proteção Civil referiu que a casa ficou totalmente destruída pelo fogo e que os trabalhos de rescaldo estão em curso desde as 9h19.

As operações de socorro mobilizaram operacionais dos Bombeiros de Elvas e da GNR, apoiados por cinco veículos.