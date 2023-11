Bebé portuguesa saiu de Gaza e já está no Egipto

Já está no Egito a bebé com cidadania portuguesa Nour Ashou que se encontrava na Faixa de Gaza, confirmou à Renascença fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O gabinete de João Gomes Cravinho “confirma a saída da bebé de Gaza em segurança”.

Nour Ashour perdeu os dois irmãos e a mãe num bombardeamento em Gaza e é filha de Ahmed Ashour, um palestiniano que tem nacionalidade portuguesa.

A família vivia em Portugal há nove anos, mas em 2022, devido a problemas de saúde de um dos filhos, a sua mulher decidiu voltar por ter mais apoio da família em Gaza.