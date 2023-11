Ativistas climáticos bloqueiam sede de partidos políticos em Lisboa

Sedes de seis partidos foram, nesta manhã de terça-feira, bloqueados por estudantes do coletivo Greve Climática Estudantil, em mais um protesto em prol do fim ao fóssil até 2030.



Os estudantes impediram as entradas de vários edifícios, com o objetivo de entregar "propostas de planos sobre como os partidos podem garantir perto do fim ao fóssil até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025, garantindo que este é o último inverno de gás em Portugal", informaram em comunicado.



Na sede do PSD, o ativista que travou a entrada apontou que as "instituições não podem continuar a ignorar a crise climática que está condenar" o seu "futuro”.