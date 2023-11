Vaga de frio está a chegar. Atenção às infeções respiratórias

A partir de amanhã vem aí uma vaga de frio. Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera as previsões para terça-feira revelam mínimas de 2 graus em Bragança e máximas de 8 na Guarda.

À Renascença, Ângela Lourenço do IPMA explica que o território do continente “vai estar sob a ação de uma massa de ar frio a partir de hoje, essencialmente a partir do final do dia de hoje, que vai afetar o estado do tempo nos próximos dias, portanto, essencialmente nesta semana”.

“Um dos aspetos mais significativos é, de facto, a descida da temperatura, não só da mínima como a máxima”, acrescenta.

De acordo com a meteorologista, a descida de temperatura é acompanhada com o aumento da intensidade do vento, em particular no dia de amanhã, e por isso também vai haver o aumento do desconforto térmico”.