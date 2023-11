PSP vai ter mais polícias nos locais de risco da Grande Lisboa

No final da cerimónia, o ministro da Administração Interna explicou aos jornalistas que o plano de prevenção e visibilidade, que também vai ser desenvolvido no Porto, é uma das 50 medidas previstas na EISU e tem como principal objetivo "garantir maior visibilidade no patrulhamento e no preposicionamento" dos meios policiais.

"O Cometlis vai brevemente dar início à implementação do plano de prevenção e visibilidade. Um plano para uma área metropolitana segura", disse o comandante do Cometlis, Fiães Fernandes, frisando que se trata de um "plano aberto, flexível e adaptável em revisão cíclica de forma a garantir a mobilização dos recursos e a utilização das técnicas e táticas policiais mais adequadas à neutralização das causas geradoras do crime e insegurança".

Fonte da PSP disse à Lusa que em Lisboa a primeira esquadra do cidadão será criada no Rato.

Segundo o ministro, o novo modelo vai ser avaliado com os autarcas e, se "for bom para as populações", será desenvolvido e replicado em outros locais, nomeadamente na área Metropolitana de Lisboa e também do Porto.

Sobre a data para a concretização do plano, o ministro disse que o objetivo inicial era até final do ano, mas atualmente o país "está confrontado com uma situação política diversa daquela que existia há um mês".

"É necessário também acautelar que as decisões que são tomadas criam limitações para quem vier a ter responsabilidades nesta área da administração interna no futuro, é por isso que tem que ser uma solução o mais amplamente consciencializada possível para garantir que ela possa ter continuidade e possa enraizar-se como uma boa solução para a vida das comunidades locais", disse José Luís Carneiro, que é também candidato à liderança do PS nas eleições internas.