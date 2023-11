Lisboa. Luzes de Natal acendem-se de 30 de novembro a 6 de janeiro

As iluminações de Natal em Lisboa vão ser inauguradas a 30 de novembro e manter-se-ão ligadas até ao Dia de Reis, 6 de janeiro, funcionando com horário reduzido para poupança e eficiência energética, informou hoje a câmara municipal.

"Lisboa será iluminada nos locais tradicionais, entre praças, ruas e avenidas, com recurso a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, permitindo um aforro energético na ordem dos 80% face à tecnologia de incandescência", indicou o município, em resposta à agência Lusa. O investimento é de 749.500 euros, "valor igual ao dos últimos anos", referiu a autarquia.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), a inauguração das iluminações natalícias está agendada para 30 de novembro, pelas 19h00, no Terreiro do Paço, e "será seguida de um concerto dos Anjos, com temas de Natal, e de um fogo-de-artifício", com entrada livre.

Os horários das luzes de Natal são das 17h30 às 23h00 aos domingos, segundas, terças, quartas e quintas-feiras; das 17h30 às 24h00 às sextas-feiras e sábados; e das 17h30 à 1h00 no Dia de Natal e na noite da passagem de ano.



No âmbito do protocolo com a UACS, ao município de Lisboa compete promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica, bem como a dinamização do espaço público, em conjunto com as entidades associativas do setor.

Para celebrar a época natalícia, a câmara vai instalar o tradicional pinheiro de Natal na Praça do Comércio, assim como uma instalação em forma de bola de Natal no Largo Camões, com 12 metros de altura e que vai criar efeitos de luz em diferentes cores.