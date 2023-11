Farmácias saúdam alargamento da vacinação contra tétano e difteria

A Associação Nacional de Farmácias (ANF) saudou esta segunda-feira o alargamento às farmácias da vacinação contra o tétano e a difteria, bem como a intervenção em situações clínicas ligeiras, porque são medidas que permitem aliviar a pressão sobre o SNS.

Estas medidas foram anunciadas pelo diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, na conferência "As farmácias na jornada da saúde das pessoas", promovida pela ANF na Assembleia da República, em que foi divulgado o Livro Branco das Farmácias Portuguesas, que defende um conjunto de medidas, algumas das quais estão já a ser trabalhadas pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS). Em declarações à agência Lusa à margem da conferência, a presidente da ANF, Ema Paulino, disse que recebeu "de forma muito positiva e com muita expectativa" o anúncio destas medidas. Disse esperar que possam efetivar-se "numa perspetiva de alargamento dos serviços de farmácias, mas, acima de tudo, da maior proximidade das pessoas a estes serviços". "Nada justifica que ao dia de hoje as pessoas tenham que se deslocar ao centro de Saúde, nomeadamente pessoas em idade ativa, para apenas ter acesso à vacina contra o tétano, por exemplo, e, portanto, alargar esta possibilidade também às farmácias é um novo ponto de acesso para a população", salientou.

Para Ema Paulino, também é importante as farmácias poderem intervir em situações clínicas ligeiras, como infeções urinárias não complicadas ou infeções respiratórias agudas, numa altura que há uma pressão sobre o sistema de saúde e que poderá intensificar-se durante o período do inverno. "Faz todo o sentido e é muito oportuno poder oficializar este papel de porta de entrada por parte das farmácias comunitárias", numa perspetiva de poderem fazer esta avaliação dos sintomas. No fundo, adiantou, "é abrir canais de comunicação e de envio de informação mais formal para as urgências hospitalares ou para os centros de saúde, quando a situação justificar", aplicando os mesmos critérios e as mesmas vias de referenciação que já são utilizadas na linha SNS 24.