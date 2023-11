Enfermeiros estão em greve por 24 horas

O Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) inicia, esta segunda-feira, às 08h00 uma greve de 24 horas por causa da "ausência de resposta e indisponibilidade do ministro da Saúde em iniciar um processo negocial" com os profissionais.

Em comunicado, o SNE acusou o Governo de não responder aos "graves problemas que afetam os doentes" nem "aos apelos do Presidente da República para que o ministro da Saúde reunisse com os sindicatos do setor".

Por isso, "dada a manifesta ausência de resposta e indisponibilidade do ministro da Saúde em iniciar um processo negocial com os enfermeiros", o SNE convocou uma greve nacional, "a que se juntarão novas formas de luta".

Os enfermeiros reclamam "a negociação de um Acordo Coletivo de Trabalho Global aplicável aos enfermeiros e a revisão da tabela salarial".