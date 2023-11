Câmara de Gaia aprova aumento do tarifário da água e saneamento para 2024

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia aprovou esta segunda-feira, com os votos contra do PSD, o aumento do tarifário da água e saneamento, a partir do segundo escalão, para 2024.

Na proposta, a que a Lusa teve acesso, a autarquia, liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, explicou que a atualização dos preços se deve à inflação.

"No que respeita aos serviços de abastecimento de água e saneamento o aumento que se propõe teve em conta a evolução de preços decorrentes da inflação, mas salvaguardando a acessibilidade económica dos utilizadores", sustenta.

Assim, em 2024, o tarifário da água para consumos domésticos sofre alterações no segundo, terceiro e quarto escalão, sendo que quem está no primeiro escalão, o que significa que tem consumos até aos cinco metros cúbicos, vai continuar a pagar 0,60 euros por metro cúbico.

Com esta atualização, o metro cúbico do segundo escalão passa de 0,75 para 0,90 euros, no terceiro escalão o valor aumenta de 1,80 para 2,00 euros e no quarto escalão sobe de 2,00 para 2,10, refere a proposta.

O aumento dos preços da água também se fazem sentir para as tarifas especiais, nomeadamente as familiares e sociais.

"Com os tarifários propostos, os gaienses vão ter de suportar um aumento considerável da fatura mensal, sendo que as atualizações do preço da água e do saneamento são de valor muito superior ao valor da inflação, previsto para 2024, mesmo incorporando a correção necessária pelo facto de não ter havido atualização em 2023", disse o vereador do PSD Rui Pereira Rocha na justificação do voto contra à proposta.

Falando num aumento de 20%, o social-democrata considerou que os gaienses vão ter de pagar uma fatura "demasiado onerosa em tempos muito difíceis".

Além do acréscimo nos valores da água, o tarifário mensal de saneamento também regista um aumento quer para o segundo escalão, quer para as tarifas especiais.

O valor do primeiro escalão mantém-se nos 0,60 euros, passando a alteração pelos valores do segundo e terceiro escalão que aumentam de 0,75 para 0,90 euros e de 1,50 para 1,90 euros, respetivamente.

"Regista-se, aqui, também um acréscimo na mesma ordem de grandeza [da água], ou seja, de 20%", frisou Rui Pereira Rocha.