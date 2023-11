Marcelo lamenta "preocupante aumento da criminalidade rodoviária"

Marcelo Rebelo de Sousa lemba "com tristeza todos os que perderam, precoce e inesperadamente, a vida nas estradas", lê-se no comunicado do Presidente da República para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada.

No primeiro semestre de 2023, morreram 238 pessoas nas estradas portuguesas, em sequência de acidentes de viação, que também provocaram 1226 feridos graves e 19 886 feridos leves.

Tanto no número de vítimas mortais, como na criminalidade rodoviária, verificou-se um aumento face ao mesmo período do ano anterior, de 11,5% e de 12,9%, respetivamente.

O comunicado do Presidente da República sublinha, ainda, a condução sob o efeito do álcool, "que exige rigorosa e pronta aplicação da lei rodoviária".

Marcelo de Rebelo de Sousa lembra também o papel releante da sensibilização e da fiscalização, principalmente do Plano Nacional de Fiscalização e apela par que seja "reforçado o trabalho operacional e de consciencialização coletiva, porque todas as vidas contam".