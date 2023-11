Homem baleado com sete tiros em estrada na Amadora

Um homem de 45 anos foi, na manhã deste domingo, baleado com sete tiros, na Amadora, disse fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) à agência Lusa.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, o homem foi baleado por volta das 10h30, mas desconhecem-se as circunstâncias do incidente, que aconteceu na Estrada Militar, na Amadora.

O homem foi "baleado com cerca de sete tiros", tendo sido estabilizado no local e encaminhado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A mesma fonte disse ainda que o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária.