Circulação na Linha do Norte volta ao normal após avaria de sinalização de quase 12 horas

A circulação de comboios na Linha do Norte está condicionada, desde a manhã deste domingo, entre as localidades de Mato de Miranda, na Golegã, e o Entroncamento, devido a uma avaria na sinalização. Os comboios estão a circular em marcha à vista, perdendo entre 20 a 30 minutos num troço de 13 quilómetros.

Segundo o que a Renascença apurou junto de fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), a situação deve-se a um problema nos aparelhos de mudança de via e circuitos de via, que ficaram inoperacionais. A sinalização neste troço da Linha do Norte está desligada.

As obras de modernização da Linha do Norte entre Vale de Santarém e Entroncamento, enquadradas no Ferrovia 2020, continuaram durante a noite. Mas, aparentemente, não na hora prevista, provocando um atraso significativo, de praticamente uma hora, ao comboio Alfa Pendular que partiu da estação de Santa Apolónia às 7h com destino a Braga.