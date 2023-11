Circulação na Linha do Norte volta ao normal após avaria na sinalização de quase 12 horas

A circulação de comboios na Linha do Norte voltou ao normal ao final da tarde deste domingo, após uma avaria na sinalização de quase 12 horas no troço entre as localidades de Mato de Miranda, na Golegã, e o Entroncamento.

Segundo o que a Renascença apurou junto de fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), a normalidade foi resposta às 18h40. Os comboios chegaram a estar impedidos de circular durante a manhã, até às 11h00, hora em que a circulação passou a ser possível, mas apenas de forma condicionada.



Isto porque problemas nos aparelhos de mudança de via e circuitos de via, que ficaram inoperacionais, fizeram com que a sinalização no troço de 13 km entre Mato de Miranda e Entroncamento fosse desligada. Como resultado, os comboios tiveram de circular na chamada marcha à vista, com velocidades a rondar os 25 km/h, perdendo entre 20 a 30 minutos nesse pequeno troço da Linha do Norte.

Quando circulam em marcha à vista, os maquinistas avançam apenas com o auxílio dos técnicos da IP que foram ao terreno reparar a avaria.

As obras de modernização da Linha do Norte entre Vale de Santarém e Entroncamento, enquadradas no Ferrovia 2020, continuaram durante a noite de sábado para domingo. Mas, aparentemente, não acabaram na hora prevista, provocando um atraso significativo, de praticamente uma hora, ao comboio Alfa Pendular que partiu da estação de Santa Apolónia às 7h com destino a Braga.