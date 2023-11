Troço Aveiro-Coimbra do TGV aprovado pode afetar “mais de 75 famílias”

Segundo a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) , o troço adotado consiste na alternativa 1 (eixo 4) para o trecho norte , entre Oiã, em Oliveira do Bairro, e Adémia, em Coimbra; na alternativa 1 (eixo 3.1) para o trecho centro , entre Adémia e Taveiro, também em Coimbra; e na alternativa 2 (eixo 2) para o trecho sul , entre Taveiro e Soure. Todos os trechos incluem ligações à Linha do Norte.

Tal como no caso do troço entre Porto e Aveiro, as alternativas aprovadas são as sugeridas pelo Estudo de Impacte Ambiental . Nesse documento, é referido que “mais de 75 famílias” serão “afetadas” pela construção ao longo dos 71 km deste lote da primeira fase da linha de alta velocidade. Também desta vez houve oposição à construção da linha.

Mas esse número pode não ser um número final. Quando a Renascença tentou perceber, em meados de outubro, se o número de casas afetadas pelo troço entre Porto e Aveiro seria definitivo, a Infraestruturas de Portugal (IP) explicou, a 8 de novembro, que “o número de afetações identificado no EIA não é definitivo”.

“O número não é definitivo pois o Estudo de Impacte Ambiental (…) incide sobre soluções desenvolvidas em fase de Estudo Prévio e considera um corredor de 400 metros de largura centrados nos traçados em avaliação”, disse a IP. A plataforma da linha de alta velocidade, quando concluída, deverá ter uma largura de 14 metros.

Coimbra pediu traçado diferente

O traçado escolhido em Coimbra não coincide com o eixo indicado por aquele município como o melhor para a zona de Taveiro. No processo de aprovação ambiental, a autarquia aprovou a alternativa 2, que consistia no eixo 3.2, “por ser o traçado com menos habitações expropriadas e demolidas”. Com o eixo 3.1 escolhido, 64 habitações no concelho podem ser afetadas.

A estação de Coimbra-B, que vai sofrer obras profundas de remodelação até na envolvência, vai servir de estação de alta velocidade nesta região. A esta paragem juntam-se as do Porto (Campanhã), Vila Nova de Gaia, Aveiro, Leiria e da Gare do Oriente, em Lisboa. A estação de Vila Nova de Gaia é a única estação nova.

Coimbra vai ainda ver quadruplicada a Linha do Norte, entre a estação de Coimbra-B e Taveiro – onde haverá ligação entre a linha convencional e a linha de alta velocidade.