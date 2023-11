Sindicato diz que greve na RTP tem "alguma adesão" mas sem adiantar números

A greve dos trabalhadores da RTP, que hoje se inicia, tem tido "alguma adesão", disse à Lusa o dirigente sindical Paulo Mendes, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav), mas sem a quantificar.

Hoje arrancou mais uma greve na RTP, que se prolonga até 28 de novembro, convocada pelos sindicatos Sinttav (afeto à CGTP) e pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicações (SITIC).

Em declarações à Lusa, o trabalhador da RTP e dirigente do Sinttav Paulo Mendes afirmou que a greve "tem tido alguma adesão, com algum impacto nas emissões", mas sem adiantar números concretos.

A greve quer pressionar o Conselho de Administração ao diálogo com os sindicatos para o reforço dos reenquadramentos profissionais dos trabalhadores (que os sindicatos dizem ser a única forma de progressão na empresa pública) e mais aumentos salariais referentes a 2023.

Esta semana, teve lugar no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa a primeira reunião de conciliação entre os representantes da administração da RTP, liderados pelo presidente, Nicolau Santos, e os dirigentes do Sinttav e do SITIC.

Em comunicado, os sindicatos disseram que a administração da RTP "continua a recusar a aplicação aos seus trabalhadores do aumento intercalar de 1% que o Governo recomendou, em abril de 2023, às empresas do setor empresarial do Estado, para fazer face à elevada taxa de inflação".

Os trabalhadores da RTP têm levado a cabo sucessivas greves nas últimas semanas.

Além da greve que arrancou hoje, está em vigor, por tempo indeterminado, a greve ao trabalho suplementar.