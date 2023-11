Escola de Leça do Balio em Matosinhos encerrada desde quinta-feira reabre segunda-feira

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Leça do Balio, em Matosinhos, encerrada desde quinta-feira devido a anomalias na rede de águas, vai reabrir na segunda-feira, segundo um documento a que a Lusa teve acesso.

"De acordo com a Câmara Municipal de Matosinhos estão reunidas as condições para que as aulas na Escola Básica de Leça do Balio recomecem no dia 20 de novembro [segunda-feira]", refere uma mensagem por correio eletrónico enviada aos encarregados de educação.

Naquela informação, a direção da escola esclarece que o abastecimento de água continua cortado estando, contudo, garantidos os serviços e os espaços específicos para a escola funcionar com higiene e segurança.

O serviço de refeições está assegurado, ocorrendo a sua confeção na Escola Básica do Araújo, revela.

Já quanto às casas de banho, a direção da escola adianta que serão colocados uns monoblocos sanitários portáteis.

A mensagem alerta ainda para o facto de, na segunda-feira, as aulas decorrerem entre as 08h00 e as 15h30, hora a partir da qual a escola terá de fechar para serem realizados procedimentos relativos à qualidade da água.

Já na terça-feira, as aulas decorrerão no horário normal, acrescenta.