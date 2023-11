Encontrado corpo em elevado estado de decomposição no mar da Madeira

A Polícia Marítima do Funchal recolheu este sábado de manhã um corpo em elevado estado de decomposição que se encontrava a flutuar a 5,5 quilómetros a sul do farol da Ponta de São Lourenço, na zona leste da Madeira.

"Foi esta manhã detetado um corpo, em elevado estado de decomposição, a flutuar a três milhas náuticas, o equivalente a cerca de 5,5 quilómetros, a sul do Farol da Ponta de São Lourenço, na ilha da Madeira, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência", indica a Polícia Marítima numa nota enviada às redações.

De acordo com o comunicado, o alerta foi recebido cerca das 13h30 através de uma embarcação de recreio.

Os elementos do comando-local da Polícia Marítima do Funchal recolheram e transportaram o corpo para a Marina da Quinta do Lorde, na freguesia do Caniçal, concelho de Machico, onde se encontrava a Polícia Judiciária e o delegado de saúde, que declarou o óbito no local, é adiantado na mesma nota.

Após a conclusão das perícias forenses da Polícia Judiciária, o corpo foi posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal.