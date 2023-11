Combustíveis voltam a descer na próxima semana

A aprtir de segunda-feira, 20 de novembro, será mais barato abastecer. O litro do gasóleo vai ficar 1,5 cêntimos mais barato, enquanto o preço do litro da gasolina vai descer 4,5 cêntimos, de acordo com o jornal Eco.

Assim, o litro de gasóleo deverá custar cerca de 1.628 euros por litro, enquanto um litro de gasolina simples 95 ficará por 1.691 euros.

Ambos os preços já consideram os descontos fiscais aplicados pelas gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para apoio ao aumento do preço dos combustíveis em vigor desde julho.

Informações do mesmo órgão acrescentam que esta é a quarta semana semana consecutiva com descidas nos preços do gasóleo e da gasolina.