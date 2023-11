Situação agrava-se no SNS. 37 urgências condicionadas na próxima semana

Aumenta de 30 para 37 o número de unidades de saúde com urgências de várias especialidades, de norte a sul do país, que vão funcionar com limitações a partir desta sexta-feira e durante toda a semana. Consulte aqui a lista (formato PDF).

O plano semanal, elaborado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mostra que aumentaram os constrangimentos provocados pela recusa dos médicos em fazerem mais horas extraordinárias.

O Hospital da Guarda é o que tem mais limitações. Não consegue assegurar escalas a seis especialidades, incluindo a Via Verde do AVC.

Por causa destes constrangimentos, os hospitais podem adiar as cirurgias programadas.

Excecionalmente, o INEM pode encaminhar os doentes menos graves diretamente para as unidades de cuidados de saúde primários que devem assegurar períodos de atendimento não programado.

Em comunicado, a Direção Executiva do SNS diz que continua a trabalhar na construção de um modelo de urgências referenciadas, que deve avançar a curto prazo como experiência-piloto.

REGIÃO NORTE

Terão dificuldades de funcionamento a urgência médico-cirúrgica do Hospitalar de Chaves, nas especialidades de pediatria e ortopedia, até 25 de novembro. Os doentes serão enviados para Vila Real e para o Hospital de Santo António, no Porto.

O serviço de ortopedia do Hospital de Vila Real fecha nas noites de 20 e 24 de novembro. A alternativa é o Hospital de Santo António, no Porto.

Durante a próxima semana, o Hospital de Mirandela não terá cirurgia geral, com os doentes a passarem a ser atendidos em Bragança.

Ainda no Norte do país, o Hospital de Braga vai ter dificuldades de responder na urgência de ginecologia/obstetrícia nos dias 21, 23 e 25 e na cirurgia geral durante toda a semana, à exceção do horário diurno de 22 de novembro.

No caso da cirurgia geral, os doentes serão atendidos no Hospital São João e na ginecologia/obstetrícia as instituições para referenciação são o Centro Hospitalar do Médio Ave em Famalicão, o Hospital de Guimarães, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho e o Hospital São João.

Na Unidade Hospitalar de Viana do Castelo, a urgência de cirurgia geral estará condicionada nos dias 19, 24 e 25. Os doentes serão atendidos no Hospital Universitário São João, no Porto.

Ainda no Hospital de Viana do Castelo, a Via Verde AVC não vai funcionar a 19 de novembro, 24 durante a noite e no dia 25. A urgência de ginecologia/obstetrícia terá condicionamentos a 19 e 24 e a medicina interna a 19, 24 à noite e no dia 25.

Em relação ao Hospital de Guimarães, a Via Verde AVC não vai funcionar durante a noite a 20, 23, 24 e 25 de novembro,

No Hospital de Famalicão, a cirurgia geral terá condicionamentos nos dias 19, 20 e 21.

O Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, ficará sem cirurgia geral durante toda a semana e também terá condicionamentos nas urgências de pediatria, ortopedia e medicina interna.

Na Unidade de Saúde Local de Matosinhos, a urgência de cirurgia geral vai sofrer com a falta de médicos nos dias 19, 24 e 25.

O Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde não terá cirurgia geral no dia 19.

O Hospital de Penafiel vai sofrer constrangimentos durante toda a semana na cirurgia geral. Na pediatria haverá condicionamentos no dia 19, na noite de dia 20, 21, 22, 23 e 24, e durante todo o dia a 25 de novembro.

Já no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, a urgência noturna de ortopedia não funcionará a 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.

Em Santa Maria da Feira, a urgência de pediatria estará condicionada no dia 19 durante a noite e no dia 25 de novembro. Também estão previstos problemas na urgências de pediatria e de ginecologia/obstetrícia.

REGIÃO CENTRO

No Centro Hospitalar Tondela Viseu, as urgências noturnas de cirurgia geral e ortopedia estarão fechadas durante toda a semana. Os doentes serão enviados para Coimbra.



O Hospital da Guarda terá várias urgências condicionadas. A Via Verde AVC não vai funcionar durante toda a semana.

A Unidade Local de Saúde da Guarda, a Via Verde AVC e a urgência de cirurgia geral vão estar encerradas durante toda a semana.

No Hospital de Aveiro, o serviço de cirurgia vai estar condicionado nas noites dos dias 20, 21 e 23 e durante todo o dia nos dias 24 e 25.

No Hospital do Baixo Vouga, o serviço de urgência vai estar condicionado nas noites de 21 e 23 de outubro.

Em Leiria, o serviço de Ginecologia e Obstetrícia vai estar condicionado nos dias 19, 23, 24 e 25, enquanto o serviço de pediatria está condicionado no dia 19 e o de cirurgia nos dias 19, 24 e 25. A via verde coronária estará condicionada no dia 25.

No Hospital de Loures, o serviço de Pediatria vai estar condicionado durante a noite toda a semana, e também durante a manhã nos dias 19 e 25. O serviço de Ginecologia/Obstetrícia estará condicionado no dia 19, enquanto o serviço de Cirurgia sofrerá constrangimentos nos dias 19, 23, 24 e 25.

Nas Caldas da Rainha, os serviços de Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Cirurgia vão estar condicionados no dia 19, com o de cirurgia a ter condicionamentos também no dia 25. Em Torres Vedras, o serviço de Pediatria vai estar condicionado à noite durante toda a semana, e em Peniche as urgências sofrem com a falta de médicos nos dias 20 e 21.

No Centro Hospitalar do Médio Tejo, o serviço de Pediatria em Abrantes terá condicionamentos nos dias 19 e 25 de novembro, enquanto o de cirurgia fecha no dia 19 e na noite de dia 24. Em Tomar, o serviço de urgência fecha no dia 25.

Em Santarém, no hospital distrital, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia vão estar condicionadas nos dias 23, 24 e 25, enquanto o de Ortopedia fecha no dia 24 e 25. A Via Verde AVC vai encontrar-se fechada nas noites de 20 e 21.

Em Vila Franca de Xira, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia fecham nos dias 23, 24 e 25.

No Centro Hospitalar De Lisboa Ocidental, que inclui o Hospital São Francisco Xavier, o Hospital Egas Moniz e o Hospital Santa Cruz, as urgências de Pediatria vão ter constrangimentos durante a noite toda a semana. No Amadora-Sintra, os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão sofrer condicionamentos de dia 20 a dia 23, enquanto as urgências de Pediatria vão estar condicionadas durante toda a semana à noite.

No Garcia da Orta, em Almada, as urgências vão estar condicionadas nos serviços de Ginecologia/Obstetrícia e Cirurgia a 19 e 25 de novembro e à noite durante toda a semana. As urgências de Ortopedia vão estar condicionadas na noite de 20 de novembro, enquanto a Via Verde AVC terá constrangimentos nas noites de 20, 22 e 23.

Na Unidade Hospitalar do Barreiro, as urgências de Obstetrícia e Pediatria sofrem condicionamentos no dia 19, enquanto o Centro Hospitalar de Setúbal terá condicionamentos nos outros dias da semana (de 20 a 25) na urgência de Obstetrícia e de 23 a 25 na de Pediatria.

No Hospital de Portalegre, o serviço de Cirurgia sofrerá condicionamentos nos dias 20, 21, 23, 24 e 25.

REGIÃO ALENTEJO

Em Évora, no Hospital Espírito Santo, o serviço de cirurgia sofre condicionamentos durante toda a semana, enquanto o de Pediatria estará condicionado nas noites de 23 e 24.

REGIÃO ALGARVE

No Hospital do Algarve, na sua unidade em Portimão, o serviço de Pediatria estará condicionado no dia 19 e o de Ortopedia no dia 25.

[notícia corrigida às 19h22]