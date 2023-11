Presidente do Supremo não sabia que Costa estava a ser investigado

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, não terá sido informado da investigação a António Costa no âmbito da Operação Influencer, avançou esta sexta-feira a SIC.



O presidente do Supremo só soube que corria um inquérito autónomo ao primeiro-ministro no dia 7 deste mês, quando, já depois do meio-dia, foi divulgado o comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR), o país ficou a saber do caso e na sequência do qual o primeiro-ministro, António Costa, se demitiu.

Segundo a SIC, nas três semanas desde que foi aberto o inquérito até ser conhecido publicamente, Lucília Gago nada disse ao juiz-conselheiro que preside ao Supremo.

Contactado pela Renascença, o gabinete de comunicação do Supremo Tribunal não comenta a notícia.

De acordo com um esclarecimento avançado pelo PGR a 10 de novembro, o inquérito ao primeiro-ministro, António Costa, começou a 17 de outubro.