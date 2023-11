"Olá pai, olá mãe". Detido autor de burla qualificada via Whatsapp

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta sexta-feira, na região de Leiria, um cidadão estrangeiro em flagrante delito pela prática do crime de burla qualificada, no âmbito do esquema "Olá, Mãe / Olá, Pai", um fenómeno de burla com recurso à redeWhatsApp.

Durante a detenção, na sequência de uma busca domiciliária, foram apreendidos sete modem’s que acoplavam 32 cartões SIM, o que permitia ao suspeito operar com 224 cartões em simultâneo.

Em comunicado, a PJ explica que “esta operabilidade permitia a remessa / receção de mensagens, originando que num dia pudessem ser enviados milhares de mensagens, com os argumentos conhecidos, por “olá pai, olá mãe””.

O esquema que ficou conhecido como a burla “olá pai, olá mãe” visava vítimas, a maioria idosos, que “ acreditando que estavam a falar com os filhos e que estes se encontram em dificuldades financeiras e/ou a necessitar de concretizar pagamentos urgentes, dispunham-se, de imediato, a efetuar uma transferência/pagamento cujos valores variavam, mas que, nalguns casos, ascenderam a milhares de euros”, adianta a PJ.

Só na região de Leiria, as autoridades registaram “mais de 200 denuncias, com valores, que no total ultrapassam os 100 mil euros”, acrescenta.

Foram ainda apreendidos milhares de cartões, mais sete mil por utilizar e mais de mil e quinhentos já utilizados em práticas delituosas".

O detido, de 41 anos, será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório para a aplicação das medidas de coação.