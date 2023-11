Fim de semana sem chuva e com algum frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões Norte, Centro e no Alentejo até ao meio da manhã e no litoral a norte do Cabo Raso a partir do fim da tarde.

Há ainda a possibilidade de ocorrência de chuvisco em alguns locais das regiões Norte e Centro até ao início da manhã.

As previsões apontam também para vento fraco, soprando temporariamente moderado (20 a 30 km/h) do quadrante norte nas terras altas do Centro e Sul, neblina ou nevoeiro até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde e pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 8 graus Celsius, em Bragança, e os 16, em Faro, e as máximas entre os 16, na Guarda, e os 25, em Faro.

Para sábado, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com nebulosidade e neblina ou nevoeiro até ao meio da manhã e vento fraco.

No domingo, o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde.

Sob aviso amarelo, esta sexta-feira, encontram-se as ilhas do Grupo Ocidental dos Açores, devido à previsão de agitação marítima.

O aviso vai vigorar nas ilhas das Flores e do Corvo até às 00h00 de sábado.