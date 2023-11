Chega vai propor inquérito aos negócios do hidrogénio e do lítio

O presidente do Chega anunciou nesta sexta-feira que o partido vai propor, no arranque da próxima legislatura, a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios do hidrogénio e do lítio.

Em declarações aos jornalistas, André Ventura considerou que, "independentemente de quem vença as eleições" de 10 de março, seria importante o parlamento ouvir os envolvidos, sustentando que estes negócios "têm elementos estranhos que merecem ser investigados".

"Se o Chega tiver deputados suficientes para uma comissão de inquérito potestativa, avançaremos no início da próxima sessão legislativa", indicou.

André Ventura comentou também uma notícia do jornal Nascer do Sol que dá conta de que o Governo enviou para promulgação um decreto para simplificar procedimentos dos licenciamentos de urbanismo, ordenamento do território e indústria, que alegadamente poderá ilibar os arguidos da Operação Influencer, e que terá sido elaborado por João Tiago Silveira, um dos arguidos.

O presidente do Chega apelou ao Presidente da República que peça à Procuradoria-Geral da República (PGR) "um parecer sobre o decreto em apreciação para confirmação se a promulgação teria algum impacto sobre a Operação Influencer" e "não promulgue este decreto até que haja clareza suficiente sobre os seus efeitos".

Iniciativa Liberal pede a políticos para deixarem justiça trabalhar

Também em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o líder da IL abordou a notícia do Expresso, segundo a qual o primeiro-ministro terá ponderado a demissão do cargo antes de a PGR ter divulgado o comunicado que referia que António Costa iria ser alvo de um inquérito do Supremo Tribunal de Justiça.