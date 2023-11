EuroDreams. A chave vencedora desta quinta-feira

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 16 de novembro, é composta pelos números 5 - 11 - 13 - 18 - 25 - 27 e pelo número de sonho 5.

O vencedor vai receber 20 mil euros por mês, durante 30 anos.



Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Os sorteios do Eurodreams realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.