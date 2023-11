Banco Alimentar Contra a Fome do Porto lança nova campanha de recolha de alimentos

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto promove de 1 a 3 de dezembro mais uma campanha de recolha de alimentos em mais de 300 super e hipermercados do distrito.

“Durante o fim de semana prolongado, a comunidade portuguesa e portuense terá, assim, a oportunidade de contribuir com doações de uma variedade de produtos não perecíveis, tais como leite, conservas, azeite, óleo, arroz, açúcar, farinha ou massas”, indica o organismo em comunicado.

Os bens recolhidos serão, depois, distribuídos pelas mais de 300 instituições apoiadas pelo Banco Alimentar do Porto, estrutura que “desempenha um papel crucial na ajuda às famílias que se encontram numa situação mais vulnerável”.

Segundo a presidente do Banco Alimentar do Porto, Bárbara Barros, “num momento desafiante para Portugal (e, infelizmente, para o mundo), a Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar do Porto necessita, mais do que nunca, de uma expressão poderosa da solidariedade dos portugueses e portuenses”.

A responsável nota que “com a crescente inflação, é necessário reconhecer a importância vital de apoiar aqueles que enfrentam maiores dificuldades”.

“Mas é importante perceber, também, que esta campanha não fortalece apenas as despensas comunitárias. Pretende passar uma mensagem clara de esperança e colaboração face aos desafios sociais. Pretende demonstrar que, juntos, continuaremos a construir um futuro onde a solidariedade e o apoio ao próximo se assumem como os alicerces da nossa sociedade”, acrescenta.