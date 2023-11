Travão no aumento do IUC. Carlos Barbosa diz que é uma decisão política para PS não perder votos

O presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, considera que o recuo do Partido Socialista em relação ao aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, foi uma decisão política para não perder votos nas eleições de março.

Em declarações à Renascença, Carlos Barbosa diz que “é “normal que o Partido Socialista tenha recuado porque tem medo de eleições e, portanto, se não houvesse eleições, não teriam recuado, com certeza”.

“Com eleições, estão cheios de medo e retiraram, obviamente, uma medida que é completamente antipopular, que não tem qualquer espécie de nexo, não tem sentido”, acrescenta.

Para o presidente do Automóvel Clube de Portugal, o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC), como constava da proposta de Orçamento do Estado para 2024, “era carregar as pessoas mais desfavorecidas e, portanto, não faz qualquer sentido”.

“E o PS sentiu que isso podia ter retaliação em relação às eleições e, portanto, retirou. É uma medida política, como foi a primeira, com certeza”, remata.

O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Na exposição de motivos que acompanha a proposta, o Partido Socialista utiliza os mesmos argumentos que os partidos da oposição têm usado nas últimas semanas para criticar o aumento do IUC para carros e motociclos com matrícula anterior a 2007.

Diz, agora, o PS que muitos cidadãos não têm meios financeiros para substituir o carro velho por um mais recente.