Metro do Porto. Retomada circulação entre Francos e Casa da Música

A circulação do Metro do Porto, interrompida desde as 15h50 entre as estações de Francos e Casa da Música devido a um acidente com uma passageira, já se encontra normalizada, revelou hoje fonte da empresa.

Em declarações à Lusa, fonte da Metro do Porto disse que “a passageira caiu, terá fraturado um pé e foi assistida no local por uma médica que também fazia a viagem na Linha Vermelha e que aconselhou a que só fosse retirada da composição por uma equipa do INEM”.

“A passageira foi retirada pelo INEM e a circulação, pelas 16h40, já tinha sido retomada”, atualizou a fonte.

[notícia atualizada às 17h29 - circulação retomada]