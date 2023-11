Chuva forte põe grupos Oriental e Central dos Açores sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quarta-feira as ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação por vezes forte.

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 6h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira em São Miguel e Santa Maria devido à “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

Sob aviso amarelo até às 12h00 desta quarta-feira estão as ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial.

Para o continente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado na região Sul a partir do meio da manhã, períodos de chuva fraca na região Norte, sendo mais frequente e intensa no Minho durante a tarde.

As previsões apontam também para vento fraco, soprando moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste nas terras altas da região Norte a partir da tarde, neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida de temperatura nas regiões Norte e Centro.