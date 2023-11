Proibir o ChatGPT na escola "seria um erro e tentar parar o vento com as mãos"

Qual o futuro da educação como a abordamos hoje? Devem as escolas moldar-se ao crescente papel da tecnologia na vida das crianças e jovens? São perguntas a que a 2ª edição do ciclo Challenging the Future vai procurar dar resposta nesta quarta-feira.



Para isso conta com vários oradores. Um deles é Miguel Herdade, diretor associado no Ambition Institute, em Londres. À Renascença, este especialista defende que as escolas e as universidades, não devem ostracizar o ChatGPT, acrescentando “que seria um erro, se as escolas tentassem proibir este tipo de ferramentas porque é o mesmo que tentar parar o vento com as mãos, não vai a lado nenhum”.

Miguel Herdade afirma que não há volta atrás quanto à inteligência artificial e o ChatGPT é um exemplo, por isso, defende que é preciso “tentar incluir para tornar a educação melhor” e tem como ambição “as escolas puderem usar o ChatGPT “para melhorar os exercícios que dão aos seus alunos, os trabalhos de casa que dão aos seus alunos, até para funcionar com os alunos de forma diferente”.