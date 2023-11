Lisboa. Orçamento para 2024 inclui estacionamento grátis e novos elétricos

A coligação Novos Tempos, apresentou esta terça-feira o Orçamento para 2024 para a cidade de Lisboa. Tal como tinha sido adiantado pela Renascença, Carlos Moedas vai voltar a tentar aprovar a isenção do pagamento de IMT para jovens até aos 35 anos e com casas até aos 300 mil euros. A proposta, que já foi chumbada duas vezes pela oposição nos orçamentos anteriores, aumenta, assim, o valor máximo, visto que os orçamentos de 2022 e 2023 contemplavam casas de até 250 mil euros.

Durante a conferência, o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Filipe Anacoreta Correia, adiantou, igualmente, que o remanescente do valor que tinha sido aprovado pelo Executivo para a realização da JMJ foi redirecionado para projetos incluídos neste orçamento.

Quanto a pessoas em situação de sem-abrigo, o executivo revelou que o centro de acolhimento do Beato vai substituir o quartel de Santa Bárbara. Para além disso também será criado um projeto "Housing First" para dar casas a pessoas que delas precisem.

No âmbito da mobilidade as grandes novidades são a criação de parques de estacionamento que serão gratuitos para quem usa o Passe Navegante. Estes parques pretendem ser “dissuasores para que as pessoas não levem os carros para o centro da cidade e andem de transportes públicos”. No total, o projeto tem a capacidade estimada de 1965 veículos, albergados em sete localizações diferentes: Pontinha Sul, Azinhaga da Cidade, Ameixoeira, Telheiras Poente, Telheiras Nascente, Avenida de Pádua e Colégio Militar.

A Câmara Municipal de Lisboa apresentou, ainda, a extensão do elétrico até ao Jamor, como ainda uma nova ligação entre Santa Apolónia e Parque Tejo, bem como também um elétrico rápido para a Alta de Lisboa. Os pagamentos "contactless" também estão visados nestes projetos.

Já no âmbito dos sistemas de drenagem, o executivo apresentou um orçamento de 67 milhões de euros para 2024, investimento esse que vai ser distribuído em iniciativas para prevenir cheias, reaproveitar água e em bacias antipoluição.

Finalmente, o Orçamento de 2024 da câmara lisboeta também inclui a continuação de devolução de IRS, num total de cerca de 57 milhões de euros.

O documento apresentado esta terça-feira vai ser votado pelo executivo a 29 de novembro e a 12 de dezembro terá de passar pelo crivo da Assembleia Municipal.