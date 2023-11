Greve dos pilotos do INEM foi suspensa

Foi suspensa a greve dos pilotos de helicópteros do INEM, que deveria começar na quinta-feira até dia 24, apurou a Renascença.



O Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil (SPAC) decidiu levantar o pré-aviso de greve como sinal de boa vontade negocial, mas apresentou um outro para o dia 25 de novembro. Na prática, são mais nove dias para que a empresa ceda às reivindicações.

Os pilotos dos helicópteros do INEM estão descontentes com as condições de trabalho impostas pela empresa que tem a concessão dos helicópteros, a multinacional Avincis Aviation.

De acordo com o sindicato, estão a ser prejudicados nos tempos de descanso e pagamento de horas extraordinárias. O pagamento da deslocação até às bases onde estão os helicópteros é outras das reivindicações.

Nesta altura, os pilotos terão já ultrapassado os limites legais anuais máximos de horas de voo que são reconhecidos pela Avincis, alerta o SPAC.



Os pilotos dos helicópteros do INEM, ao serviço da Avincis Aviation Portugal, são 36 no total e 16 são sindicalizados.