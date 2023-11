Gratuitidade das creches vai ser alargada à rede das autarquias em 2024

A gratuitidade das creches vai ser alargada aos equipamentos das autarquias em 2024, mas só depois de esgotadas as vagas no setor social, anunciou esta terça-feira, no parlamento, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"Alargamos para 2024 a gratuitidade das creches para 120 mil crianças, abrangendo as crianças de todas as idades. Também, em 2024, será alargada a gratuitidade às creches das autarquias locais, quando não exista resposta por parte da rede protocolada com a segurança social", disse Ana Mendes Godinho. "Ainda este mês, lançaremos um novo aviso para mais 12 mil lugares para creches", acrescentou.



A ministra anunciou também que o pagamento do abono de família passa a ser automático a partir do próximo ano.