Estudantes detidos em ocupação de faculdade acusam polícia de violência

Os seis estudantes que estiveram detidos por se recusarem a sair da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH), em Lisboa, acusaram esta terça-feira a polícia do uso de violência e insultos, acusações que a PSP não comenta.

Em comunicado, o movimento Greve Climática de Lisboa refere que os estudantes "denunciam ter sido alvo de violência e insultos por parte da polícia".

Questionado pela agência Lusa sobre as acusações, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP recusou comentar.

Segundo o chefe do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Artur Serafim, os seis estudantes - quatro raparigas e dois rapazes - foram detidos hoje de madrugada por crime de desobediência, tendo sido libertados às 6h00 e presentes a tribunal às 10h00.

Ao todo, sete estudantes ocuparam na segunda-feira as instalações da FCSH da Universidade de Lisboa, num protesto pela defesa do clima, mas um deles não foi detido porque saiu por vontade própria quando a PSP compareceu no local.

Em comunicado, a direção da FCSH referiu que se viu "obrigada a recorrer às autoridades competentes para garantir o adequado encerramento das instalações", que costuma ocorrer às 23h00, "esgotadas todas as opções de diálogo" com os estudantes.