Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdade

Os cinco arguidos da Operação Influencer ficam a aguardar julgamento em liberdade. Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária ficam obrigados a não sair do país.

O juiz Nuno Dias e Costa decretou termos de identidade e residência para o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, assim como para os administradores da Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves.

O Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, para o advogado Diogo Lacerda Machado e para o ex-chefe do gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária. No caso de Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, foi pedida a suspensão do mandato, assim como a proibição de entrar nas instalações da autarquia e a proibição de contactos.

Quanto aos administradores da Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, o MP pediu cauções de 200 mil e 100 mil euros, respetivamente, conjuntamente com a proibição de contacto com todos os arguidos. Para a empresa Start Campus, que também é arguida, foi pedida uma caução de 19,5 milhões de euros.

Estes cinco arguidos foram detidos no âmbito do processo em curso. As alegações finais dos advogados e Ministério Público decorreram no domingo, após a conclusão dos interrogatórios.

No total, há nove arguidos na Operação Influencer. Entre eles está o ministro das Infraestruturas, João Galamba, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o advogado e antigo porta-voz do PS, João Tiago Silveira. Nestes casos, não foram feitas detenções.



O MP suspeita que foram cometidos crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e tráfico de influências.

[em atualização]