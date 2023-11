"Ou há desnorte e incompetência do Ministério Público ou alguma pressão política", diz António Pinto Pereira

O advogado António Pinto Pereira - também professor universitário e especialista em Direito da União Europeia - afirma em declarações à Renascença que o lapso do Ministério Público em relação às escutas mancha a imagem do instituição, criando ainda mais desconfiança em relação às instituições do Estado.

"Isto gera desnorte, gera falta de firmeza e cria um ambiente de suspeição, além daquele ambiente que já existe, em geral, sobre as instituições do Estado, ainda maior no sistema de justiça, que já está completamente descredibilizado", afirma.

Para António Pinto Pereira, há duas hipóteses: ou se trata "desnorte e incompetência do Ministério Público" ou poderá haver "alguma pressão política".

"Das duas uma ou há aqui desnorte e incompetência do Ministério Público, ou então alguma pressão política e cai a independência do Ministério Público. De qualquer das vias, parece-me censurável esta falta de firmeza de um órgão do Estado desta importância".

Em causa estará um erro do Ministério Público na transcrição de uma escuta, numa conversa de Diogo Lacerda Machado, consultor da Start Campus, com Afonso Salema, CEO da mesma empresa, em que o primeiro disse "António Costa", mas estaria a referir-se "António Costa Silva", ministro da Economia.

Afonso Salema terá sugerido a Lacerda Machado que falasse com alguém dentro do Governo para pedir à Comissão Europeia uma alteração em matéria de códigos de atividade económica para os "data centers", ao que Lacerda Machado terá respondido: "Eu vou decifrar se é Economia ou Finanças. Se for Finanças em falo logo com o Medina [ministro] ou com o António Mendes, que é o secretário de Estado. Se for Economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa".

O advogado Magalhães e Silva afirmou este domingo que o Ministério Público terá reconhecido o lapso na transcrição.

“O que o dr. Lacerda Machado diz é que, se for com o Ministério das Finanças, fala com Fernando medina, se for Economia ‘arranjarei maneira de falar’ - e o que está transcrito - com António Costa. Ora isto é absurdo, o dr. Lacerda Machado, se quer falar com o dr. António Costa pega no telemóvel e liga-lhe, o que estava em causa era falar com o ministro da Economia, António Costa Silva”, explicou o advogado, apontando que na escuta ouve-se o “Silva”.

Segundo Magalhães e Silva, esta era a única escuta na indiciação em que Lacerda Machado fazia referencia direta ao primeiro-ministro, António Costa.

A Renascença já contactou a Procuradoria Geral da República, mas ainda não obteve resposta.