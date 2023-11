"Jovens têm o futuro boicotado": centenas de pessoas pedem melhores condições de vida em Lisboa

“Creio que possa haver uma viragem política positiva em Portugal. Centenas de pessoas estão aqui hoje, o povo tem lutado muito por melhores condições de vida e a situação há-de melhorar. Com tanta mobilização, eu quero acreditar que os portugueses vão votar a favor dos seus interesses”, explica, quando estamos mesmo a chegar ao Cais do Sodré.

Ainda com mais de dez anos pela frente até à reforma, Luísa tem a certeza de que vai ter uma velhice “precária”, com rendimentos insuficientes para pagar renda, alimentação e medicamentos. Por terra, já caíram os projetos de uma reforma passada a ler e a viajar. “Só me posso sentir injustiçada, por chegar aos meus últimos anos de vida, depois de tanto trabalho, e não ter dinheiro para o meu lazer”.

Luísa duvida que “Portugal mude”, principalmente porque se sente “enganada” há décadas: “A narrativa que me venderam quando era adolescente – de que a entrada na Comunidade Económica Europeia ia acabar com a pobreza em Portugal – não se concretizou”, lamenta.

"Estou desiludido com o país que escolhi para viver"

Enquanto a multidão grita pela subida do salário mínimo e por um Sistema Nacional de Saúde mais forte, Jorge Filho e os amigos queixam-se das “contas cada vez mais pesadas no supermercado, semana a semana”. Vindo do brasil, aterrou em Portugal há seis anos, com uma bagagem carregada de sonhos – queria uma vida “sem apertos ao final do mês”. Agora, diz que está “desiludido” com o país onde vive.

“A vida de um trabalhador atualmente é impraticável. As políticas só beneficiam os patrões e nós ficamos desassistidos. Eu não consigo pagar a minha renda, não consigo comprar tudo o que é essencial no supermercado”, conta.

Já nos tínhamos despedido, quando Jorge volta atrás para acrescentar que ainda tem esperança: “É preciso uma viragem, mas quando vejo tanta gente nas ruas eu acredito que ainda é possível”.

Catarina Cardoso também aplaude a “larga adesão” à manifestação da CGTP esta tarde, em Lisboa – segundo a organização, mais de 1000 pessoas. Catarina espera que a “situação política e as guerras, que têm enchido os noticiários” não façam os decisores políticos esquecerem-se dos temas “cruciais” para a população – como o aumento do Imposto Único de Circulação.

“Não faz sentido e espero que a medida seja revertida. Se as pessoas não compram carros mais novos é porque não têm dinheiro. Não podem ser prejudicadas apenas porque lhes é impossível ter um carro elétrico. A solução é fortalecer a rede de transportes públicos, mas isso também só se consegue com mais trabalhadores e melhores salários”, explica.

Já decorriam os discursos de encerramento da manifestação, quando nos encontramos com Vitória Cardoso. Depois de uma “vida de trabalho como operária”, garante-nos que não é pela reforma que consegue sobreviver: “o que me vale é ter alguma terra que vou cultivando”. Veio à manifestação não por si, mas por todos os jovens que ganham uma “miséria”.

“A minha geração foi ensinada a poupar, mas os mais novos não conseguem: ganham pouco e pagam muito de renda”. E dá-nos o exemplo do filho: “Tem 44 anos, ainda não saiu de casa e trabalha todos os dias. Este país é impossível para os jovens. Têm o futuro boicotado”, remata.