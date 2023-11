Duas pessoas detidas antes do início do dérbi entre Benfica e Sporting

Duas pessoas foram hoje detidas antes do início do dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting, da 11.ª jornada da I Liga de futebol, confirmou à Lusa o comissário da Polícia de Segurança Pública Artur Serafim.

De acordo com o comissário, uma das detenções efetuadas deveu-se a posse de arma branca e outra por ofensas a um agente de autoridade, tendo ainda sido identificados mais dois indivíduos devido à utilização de artefactos pirotécnicos.

O Sporting lidera a I Liga com 28 pontos, mais três do que Benfica, segundo classificado, e também FC Porto, embora os portistas já tenham atuado nesta jornada. No sábado, foram ao Minho bater o Vitória de Guimarães, por 2-1.

O Benfica-Sporting, que fecha a ronda, teve início às 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.