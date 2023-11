ASAE detém oito pessoas por venda ilegal de bilhetes para Benfica-Sporting

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) informou hoje que deteve oito pessoas por venda ilegal de bilhetes para o encontro entre o Benfica e o Sporting, da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em comunicado, a ASAE revela que "realizou nos últimos dias uma operação de fiscalização direcionada à venda de bilhetes falsos ou irregulares, com oferta online, essencialmente redes sociais", que resultou na detenção de oito pessoas.

"Como resultado da ação foram detidos oito indivíduos, na sequência de oferta de bilhetes nas redes sociais, acima do seu valor facial, tendo os mesmos sido constituídos arguidos, sujeitos à medida de termo de identidade e residência (TIR), e respetivamente notificados para comparência à Autoridade Judicial", lê-se. .

Além das detenções, foram, de acordo com a ASAE "apreendidos 12 bilhetes, dois redpasses [bilhetes de temporada do Benfica], com valores faciais unitários de 25,00Euro, 45,00Euro e 70,00Euro, que estariam a ser comercializados a preços muito acima do seu valor facial", assim como cinco cartões de sócio.

O Benfica-Sporting, que fecha a 11.ª ronda da I Liga, está agendado para as 20:30 e terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.